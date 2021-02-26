شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري.. أحمد ريان يرتقي للوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتقى أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي، المعار إلى سيراميكا إلى وصافة هدافى الدوري برصيد 6 أهداف، بعدما سجل ثنائية في تعادل فريقه أمام المصري البورسعيدى التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي 2 – 2 .

وتصدر جدول ترتيب هدافى الدورى يوسف أوباما نجم الزمالك برصيد 7 أهداف، بينما حل في المركز الثانى أحمد ياسر ريان برصيد 6 أهداف بالتساوى مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب المصري، وحسان حسن مهاجم سموحة، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وشيمليس بيكيلى لاعب المقاصة.



ترتيب هدافى الدورى المصرى

وأقيمت اليوم الجمعة مباراة واحدة، بين المصرى البورسعيدى وسيراميكا، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

جاءت جميع أهداف المباراة فى الشوط الأول، تقدم المصرى مبكرا عن طريق عمر كمال من ضربة جزاء فى الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا فى الدقيقة العاشرة، وتقدم المصرى مرة أخرى عن طريق أوستن أوموتو فى الدقيقة 27 بتسديدة قوية، قبل أن يتعادل من جديد أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء احتسبها نور الدين حكم اللقاء، وأكدها الفار فى الدقيقة 37 من زمن المباراة.

يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 22 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز فى 5 وتعادل فى 7 مواجهات، وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 17 هدفا، وتلقت شباكه 8 أهداف، وما زالت لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات، وتعادل فى 6 مباريات، وخسر ثلاثة لقاءات، وسجل لاعبوه 18 هدفا، وتلقت شباكه 14هدفا.