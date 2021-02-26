شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: صلاح واجهة مشرفة لمصر وهدفى خروج أكثر من لاعب للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سليمان نجم الزمالك ومدرب حراس المنتخب المصرى السابق، عن أسباب ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة.

وقال سليمان خلال حواره في برنامج الجمعة فى مصر المذاع على قناة mbc والذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أملك خبرات عديدة على مر السنوات الماضية في اتحاد الكرة وتواجدت فيه من 1997 إلى 2013".

وتابع قائلا : "أعلم تفاصيل الجوانب الإدارية داخل اتحاد الكرة وكيف يدار حاليا".

وأوضح نجم الزمالك السابق، أن لديه خطة لزيادة عدد اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، مردفا:" صلاح واجهة مشرفة لمصر في الخارج وهدفي خروج أكثر من لاعب للخارج".