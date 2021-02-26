شكرا لقرائتكم خبر عن عماد سليمان يطالب لاعبى الإسماعيلي بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية والمشرف على فريق الكرة لفريق الاسماعيلى ، أن معسكر العين السخنة يسير بشكل جيد، مشيرا إلى خوض لاعبى الفريق تدريبات فى اليوم الثانى على فترتين من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين بجانب استيعاب اللاعبين مجموعة من الخطط الفنية والتكتيكية.

وغادر لاعبو الإسماعيلى للمعسكر أمس، ضمن برنامج الاعداد لاستئناف مشوارهم بمسابقة الدورى المحلى.

وأضاف سليمان، "عقدت اجتماعا مع اللاعبين للتأكيد على التركيز فقط فى أرض الملعب والتدريبات من أجل حصد أفضل المكتسبات من المعسكر المغلق، وطالبت اللاعبين بالابتعاد عن وسائل التواصل المختلفة، سعيا لتحقيق مزيد من الانسجام والتناغم وهو ما سينعكس بالإيجاب على المباريات المقبلة”.

واختتم عماد سليمان حديثه قائلا، ”الجميع على قلب رجل واحد من أجل مصالحة الجماهير المعتطشة لاستعادة مسيرة الانتصارات وتحسين مركز الفريق وسيكون هناك عقوبات على أى لاعب يخالف الحظر الاعلامى الموضوع”.

وتعثر فريق الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشرة بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.