"للتصدى لاهتمام الريال والبرسا".. صلاح أعلى راتب في ليفربول وماني النصف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

كشفت تقارير صحفية انجليزية، عن رواتب لاعبي ليفربول، حيث اتضح أن محمد صلاح الأعلى أجرًا في صفوف الفريق، ويتفوق على زميله الغاني ساديو مانيو بمقدار الضِعْف.

وقالت صحيفة "صن" الانجليزية أن ليفربول يفعل كل شيء وسع طاقته من أجل الحفاظ على محمد صلاح وسط اهتمام ثنائي الدوري الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة.

ويحصل محمد صلاح على راتب أسبوعي بقيمة 200 ألف جنيه استرليني، وهو ما يعني أن راتبه السنوي يصل إلى 10.4 مليون، ويمتد عقده مع الريدز حتى 2023، وهو ما يعني أنه سيتقاضي حوالي 24 مليون إذا استمر لنهايته.

ويحتاج المركز الثاني في القائمة البرازيلي تياجو ألكانترا براتب 192.308 ألف استرليني في الأسبوع، وبشترك فيرجل فان دايك، وروبرتو فيرمينو في المركز الثالث، بـ180 ألف، أما خامسهما فهو جوردان هندرسون متساويًا مع جيمس ميلنر السادس بـ140 ألف.

ويحصل ساديو ماني على نصف ما يتقضاه محمد صلاح إذ أن راتبه الأسبوعي 100 ألف استرليني فقط.

وأتت قائمة اللاعبين الأعلى رواتب كما يلي:

صلاح - 200 ألف جنيه إسترليني

تياجو - 192308 جنيه إسترليني

فيرمينو - 180 ألف جنيه إسترليني

فان ديك - 180 ألف جنيه إسترليني

هندرسون - 140 ألف جنيه إسترليني

ميلنر - 140 ألف جنيه إسترليني

كيتا - 120 ألف جنيه إسترليني

أوكساليد تشامبرلين - 120 ألف جنيه إسترليني

ماني - 100 ألف جنيه إسترليني

ماتيب - 100 ألف جنيه إسترليني