المدير المالي للزمالك يكشف تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد لجالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف طارق حشيش المدير المالي لنادي الزمالك تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد الى نادي جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وكتب حشيش على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : منعا لحالة الجدل المثارة حول عقد اللاعب المحترف مصطفى محمد، فإن نادي جالاتاسراي له حق حصري بموجبه يضمن نادي الزمالك لجالاتاسراي الحق الحصري لتسجيل اللاعب بصفة دائمة خلال مدة لا تجاوز ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ لتفعيل الانتقال الدائم مقابل سداد مبلغ ٤ مليون دولار في اول يوليو ٢٠٢٢ .

وأضاف: "يسري الانتقال الدائم في اول فترة تسجيل متاحة حسب قواعد الفيفا".

وتابع: "لا تسري هذه الاتفاقية الا بإبرام عقد ملزم بين جلاتاسراي و اللاعب، وحقوق اعادة البيع ١٥ ٪ من صافي الايراد لصالح نادي الزمالك".

وأتم : "في حالة عدم توقيع اللاعب على عقد الانتقال النهائي وامتناعه عن التوقيع في اول فترة انتقال يصبح الانتقال النهائي لاغي ويعود اللاعب لناديه الأصلي بعد انتهاء فترة الاعارة، أريد اضافة نقطة مستقبلة في حالة انتقاله نهائي ثم اعادة بيعة برقم وليكن ٣٠ مليون سيكون نصيب نادي الزمالك الاجمالي وصل عشرة مليون دولار وهذا في حد علمي اغلى سعر اتباع بيع لاعب مصري في مصر".