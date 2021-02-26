موسيماني يستعيد ورقة هجومية.. وغياب ثلاثي أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن لاعب الفريق طاهر محمد طاهر أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة طلائع الجيش المقبلة.

ويستعد الأهلي خلال الفترة الحالية لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل ضمن حسابات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة دوري we المصري.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن الأهلي سيستعيد خدمات طاهر والذي غاب عن مباراة سيمبا الأخيرة بسبب شكواه من العضلة الضامة.

في المقابل، سيغيب ناصر ماهر عن مباراة طلائع الجيش بسبب عدم اكتمال لياقته البدنية، حيث بدأ اللاعب المشاركة في التدريبات الجماعية بداية من اليوم الجمعة.

وسيستمر غياب الثنائي صلاح محسن وعلي معلول أيضًا بسبب الإصابة حيث كان معلول تعرض للإصابة في العضلة الخلفية في مباراة بايرن ميونيخ بمونديال الأندية، أما صلاح محسن يعاني من إصابة في العضلة الأمامية.

ويتواجد الأهلي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري we المصري برصيد 21 نقطة، حيث خاض الفريق الأحمر تسع مباريات، في المقابل يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 29 نقطة.