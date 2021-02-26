تعرف على حكم مباراة الترجي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم الجمعة، عن تعيين الحكم الزامبي جاني سيكازوي لإدارة مباراة الترجي والزمالك بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب صحيفة "الصباح" التونسية، فإن سيكازوي سيدير مباراة الترجي والزمالك والتي من المقرر أن تقام يوم السادس من مارس المقبل ضمن حسابات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يساعدها مواطنه شانسا والأنجولي جرسون دوس سانتوس بينما يراقب المباراة الجزائري عمار البهلول حيث سيقام اللقاء على ملعب "حمادي العقربي" بالملعب الأوليمبي برادس.

ويسعى الزمالك لتحقيق انتصاره الأول في مرحلة المجموعات بعد التعادل السلبي في أول جولتين ضد كل من مولودية الجزائر وتوينجيت السنغالي.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط يليله الزمالك ومولودية الجزائر برصيد نقطتين، في المقابل يأتي توينجيت في المركز الأخير برصيد نقطة.