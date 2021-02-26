مران الزمالك.. جلسة عبدالحليم مع اللاعبين.. وتقرير عبدالهادي لباتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

خضع لاعبو الزمالك، اليوم الجمعة لمسحة طبية قبل انطلاق تدريباتهم؛ للكشف عن فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 بأجسادهم من عدمه؛ استعداداً لمواجهة نظيرهم وادي دجلة يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من دوري WE.

وعقد عبد الحليم علي، مدير الكرة بنادي الزمالك، على هامش المران جلسة مع لاعبي الفريق، مطالباً إياهم بالتركيز في مباراة وادي دجلة المقبلة؛ لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز.

شدد عبد الحليم، خلال حديثه مع اللاعبين على أن الفوز على وادي دجلة في بطولة الدوري، سيؤثر إيجابيًا عليهم قبل مواجهتهم المقبل في دوري أبطال أفريقيا، مشددًا على ثقة الجهاز الفني بالكامل بهم وبتحقيق الفوز.

وتعاهد لاعبو الزمالك عقب نهاية الجلسة على تقديم أفضل أداء لهم أمام وادي دجلة وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري.

ومنح الجهاز الفني، قائد الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا"، راحة سلبية من المران الجماعي؛ لإصابته بكدمة قوية في الركبة؛ حيث يخضع اللاعب حاليًا لفترة تأهيل للتعافي من إصابته.

وعقد المدير الفني البرتغالي للفريق، جايمي باتشيكو جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران؛ حيث تسلّم تقريرًا فنيًا من مدحت عبد الهادي المدرب العام عن فريق وادي دجلة؛ لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق.

وشهد مران الفريق تقسيمة قوية بين اللاعبين،؛ حيث حرص باتشيكو خلالها على إيقاف التدريب أكثر من مرة لمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والتكتيكية.

وعقد مدرب حراس الزمالك، عمرو عبد السلام جلسة مع ثلاثي حراسة المرمى محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد أبو جبل، كما شارك في المران أحمد نادر السيد حارس فريق 2003 بعد عودته من معسكر منتخب مصر.