فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري We

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 26-2-2021، المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ونقل البث مباشر للمباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “مؤمن حسن”، وانطلقت صافرة البداية من الحكم المصري “إبراهيم نور الدين” في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

دخل الفريقين أجواء المباراة سريعًا، حيث تحصل المصري البورسعيدي على ضربة جزاء بعد دقيقة واحدة من إنطلاقة الشوط الأول، أنبرى لها “عمرو كمال” بنجاح ليتقدم زعيم القناة في النتيجة بالهدف الأول عند الدقيقة الثالثة.

ولم ينتظر سيراميكا كليوباترا كثيرًا، حتى سجل مهاجمه الشاب المتألق “أحمد ياسر ريان” هدف التعادل في الدقيقة العاشرة، بعد خطأ دفاعي ساذج من دفاع فريق المصري.

وعاد المصري البورسعيدي ليأخذ الأسبقية من جديد وهذه المرة عن طريق “أوستين أموتو” الذي تسلم تمريرة من محمد عنتر بعد خطأ من دفاع سيراميكا ليسددها المهاجم النيجيري في الشباك عند الدقيقة (29).

وعند الدقيقة (37)، أتى رد سيراميكا كليوباترا بهدف التعادل عن طريق “أحمد ياسر ريان” من ضربة جزاء تحصل عليها ميدو جابر بعدما ارتطمت تسديدته في يد مدافع المصري داخل المنطقة 18، ولم يشهد الشوط الثاني تسجيل أي هدف لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2).

وبهذا التعادل رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 22 ليرتقي إلى المركز الثالث على حساب “الأهلي” بشكل مؤقت، بينما ظل فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس وفي رصيده 21 نقطة.

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