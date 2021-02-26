بث مباشر | مشاهدة مباراة المغرب الفاسي والمغرب التطواني في الدوري المغربي Inwi

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “المغرب الفاسي والمغرب التطواني” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 26-2-2021، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المغربي Inwi.

تنقل مباراة “المغرب الفاسي والمغرب التطواني” على القناة المغربية الرياضية المفتوحة عبر القمر الصناعي “نايل سات”، بصوت المعلق الرياضي المغربي “زكرياء أحرضان”.

تقام مباراة المغرب الفاسي والمغرب التطواني على ملعب الحسن الثاني، وتنطلق في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت المغرب، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

لم يحقق المغرب الفاسي الانتصار في الدوري المغربي منذ 3 جولات (تعادل مرتين، وخسر مرة واحدة)، كما لم يتذوقه المغرب التطواني في آخر 5 مباريات (تعادل في 4، وخسر مرة واحدة).

ويتواجد المغرب الفاسي في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يقبع المغرب التطواني في المركز 17 وفي رصيده 7 نقاط.

يذكر ان آخر مواجهة جمعت المغرب الفاسي والمغرب التطواني كانت في الدوري المغربي موسم 2016، وانتهت بفوز النمور بهدفين نظيفين، ولم يلتقي الفريقين في أي مباراة رسمية منذ ذلك الحين بعد هبوط الفريق الأصفر إلى دوري الدرجة الثانية.

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