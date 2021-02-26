نتيجة مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري We “تعادل مثير”

تعرف على نتيجة مباراة “المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 26-2-2021، المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، المنتهية بتعادل مثير.

دخل الفريقين أجواء المباراة سريعًا، حيث تحصل المصري البورسعيدي على ضربة جزاء بعد دقيقة واحدة من إنطلاقة الشوط الأول، أنبرى لها “عمرو كمال” بنجاح ليتقدم زعيم القناة في النتيجة بالهدف الأول عند الدقيقة الثالثة.

ولم ينتظر سيراميكا كليوباترا كثيرًا، حتى سجل مهاجمه الشاب المتألق “أحمد ياسر ريان” هدف التعادل في الدقيقة العاشرة، بعد خطأ دفاعي ساذج من دفاع فريق المصري.

وعاد المصري البورسعيدي ليأخذ الأسبقية من جديد وهذه المرة عن طريق “أوستين أموتو” الذي تسلم تمريرة من محمد عنتر بعد خطأ من دفاع سيراميكا ليسددها المهاجم النيجيري في الشباك عند الدقيقة (29).

وعند الدقيقة (37)، أتى رد سيراميكا كليوباترا بهدف التعادل عن طريق “أحمد ياسر ريان” من ضربة جزاء تحصل عليها ميدو جابر بعدما ارتطمت تسديدته في يد مدافع المصري داخل المنطقة 18.

وفي الشوط الثاني كاد عمر كمال يسجل الهدف الثالث لفريق المصري عند الدقيقة (49) بعد مجهود فردي رائع ولكن تسديدته جاورت المرمى، وفي الدقيقة (68) حاول عمرو موسى تسديد كرة من خارج منطقة الجزاء ذهبت أعلى العارضة.

ولم تشهد باقي الدقائق أي فرص خطيرة، حيث تراجع اداء الفريقين كثيرًا بعد المجهود البدني المبذول في الشوط الأول، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2).

وبهذا التعادل رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 22 ليرتقي إلى المركز الثالث على حساب “الأهلي” بشكل مؤقت، بينما ظل فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس وفي رصيده 21 نقطة.

ونقل البث مباشر للمباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “مؤمن حسن”، وانطلقت صافرة البداية من الحكم المصري “إبراهيم نور الدين” في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

..