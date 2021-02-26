بث مباشر | مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري We (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 26-2-2021، المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مواجهة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا على ملعب برج العرب بالاسكندرية، وينقل البث مباشر على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “مؤمن حسن”.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء من الحكم المصري “إبراهيم نور الدين” في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

تصطدم رغبة المصري في الارتقاء إلى المركز الثالث على حساب الأهلي وان كان بشكل مؤقت، بطموحات سيراميكا كليوباترا الذي يتطلع إلى الدخول في المربع الذهبي على حساب الفريق البورسعيدي.

وتعادل المصري البورسعيدي في اللقاء الأخير له في الدوري المصري أمام “سموحة”، ويتواجد في المركز الرابع بجدول الترتيب وفي رصيده 21 نقطة، جمعها من 12 مباراة.

في المقابل، تعادل سيراميكا كليوباترا ايضًا أمام “الاتحاد السكندري” في آخر مباراة خاضها في الدوري المصري، ويحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة من 13 مباراة.

المصري 2-2 سيراميكا

ملعب برج العرب

الدوري المصري (الجولة 9)

انتهت

تشكيلة المصري البورسعيدي الأساسية: احمد مسعود – علاء عطا – عمرو موسى – اسلام صلاح – أحمد شديد قناوي – فريد شوقي – سعيدو سيمبوري – عمر كمال عبد الواحد – محمد عنتر – جريندو – أوستين أموتو.

تشكيلة سيراميكا كليوباترا الأساسية: عامر عامر – تقا – صبحي – رجب بكار – شريف دابو – نبيل – محمد إبراهيم – ميدو جابر – رجب عمران – شادي حسين – أحمد ياسر ريان.

الأحداث الرئيسية للمباراة

‘3 ⚽جوووول – عمر كمال يسجل الهدف الاول للمصري من علامة الجزاء

’10 ⚽جوووول – هدف التعادل لفريق سيراميكا عن طريق أحمد ياسر ريان.

’29 ⚽جوووول – أوستين أموتو يتقدم لفريق المصري في النتيجة من جديد لتصبح (2-1).

’37 ⚽جوووول – أحمد ياسر ريان يسجل هدف التعادل لسيراميكا من علامة الجزاء.

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