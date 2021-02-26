فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة السد والدحيل في نهائي كأس قطر “ثنائية بونجاح تتوج الزعيم”

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف نهائي كأس قطر بين “السد والدحيل” في أهم مباريات اليوم الجمعة 26-2-2021، المنتهية بفوز عيال الذيب بثنائية نظيفة.

توج فريق السد بلقب كأس قطر بعد فوزه على فريق الدحيل، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، لتستمر هيمنة عيال الذيب تحت قيادة المدرب “تشافي هيرنانديز” على كل البطولات المحلية هذا الموسم.

وسجل هدفي السد، المهاجم الجزائري “بغداد بونجاح“، ففي الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول افتتح التسجيل بضربة خلفية خدعت المدافع والحارس لتسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد عند الدقيقة (77) سجل بونجاح الهدف الثاني، بعدما استلم تمريرة من سانتي كازورلا تقدم بها وسجلها بلقطة فنية رائعة، لينتهي اللقاء بفوز السد على الدحيل بنتيجة (2-0).

وحصد بغداد بونجاح جائزة رجل المباراة، كما أصبح أكثر لاعب يسجل في بطولة كأس قطر برصيد 6 أهداف.

ويعد هذا اللقب هو الثالث لفريق السد والثاني على التوالي في بطولة كأس قطر بمسماها الجديد، وهو اللقب الثامن على مدار تاريخ البطولة، وبشكلٍ عام هو اللقب رقم 74 في تاريخ زعيم الأندية القطرية في كل المسابقات.

ونقل بث مباشر مباراة “السد والدحيل” على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق القطري “يوسف سيف”، كما نقل على قناة الكأس 1، بصوت المعلق العماني “خليل البلوشي”.

وتقام بطولة كأس قطر سنويًا بعد نهاية مسابقة الدوري القطري، ويشارك فيها الأندية الأربعة التي تنهي الدوري في المربع الذهبي، وتُلعب من ثلاث مباريات، والتي تبدأ بدور نصف النهائي، حيث يلتقي صاحب المركز الأول مع الرابع، وصاحب المركز الثاني مع الثالث، ويتأهل منهما فريقان إلى المباراة النهائية.

وتأهل الدحيل إلى النهائي على حساب “الغرافة” إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، وتعد مشاركته في كأس قطر هذا الموسم هي السابعة له منذ انطلاقة البطولة في عام 2014.

على الجهة المقابلة، يشارك نادي “السد” في كأس قطر للمرة السابعة في تاريخه بصفته بطل النسخة الماضية من مسابقة الدوري، وتمكن من إقصاء فريق “الريان” في نصف النهائي بعدما فاز عليه بهدفٍ دون رد سجله “سانتي كازورلا” من علامة الجزاء، قبل ان يحصد اللقب على حساب الدحيل اليوم.

هدف السد الأول عن طريق بغداد بونجاح

الهدف الثاني للسد عن طريق بغداد بونجاح

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