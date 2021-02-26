بث مباشر | مشاهدة مباراة ظفار والسيب في كأس عمان (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ظفار والسيب” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 26-2-2020، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس عمان “كاس جلالة السلطان المعظم”.

تقام مواجهة ظفار والسيب على استاد السيب الرياضي، وينقل البث المباشر على قناة عمان الرياضية HD، بصوت المعلق الرياضي العماني “سالم السالمي”.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش، 15:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت عمان.

بدأ ظفار منافسات كأس عمان من دور الـ16، وتمكن من إقصاء فريق “الرستاق” بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين، وتجاوز فريق “المصنعة” في دور ربع النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب بنتيجة (5-0) بمجموع المباراتين.

في المقابل، استهل السيب مشواره في البطولة من نفس الدور (16)، وعبر فريق “النصر” بصعوبة إذ فاز عليه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، وانتصر على فريق “صحم” في دور ربع النهائي بنتيجة (4-0) بمجموع المباراتين.

وتعد مشاركة ظفار والسيب في كأس عمان هي 17 في تاريخ الفريقين منذ انطلاقة البطولة في عام 1972، وحقق ظفار اللقب في 9 مناسبات آخرها الموسم الماضي، فيما ظفر السيب بالبطولة 3 مرات آخرها في 1998.

ظفار 0-0 السيب

استاد السيب الرياضي

كأس عمان (ذهاب – نصف النهائي)

انتهت

..