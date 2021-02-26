بث مباشر | مشاهدة مباراة الشارقة والجزيرة في الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر “الشارقة والجزيرة”، في إحدى مباريات اليوم الجمعة 26-2-2021، ضمن الجولة 18 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

وينقل البث المباشر لمباراة “الشارقة والجزيرة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “علي سعيد الكعبي”، كما ينقل على دبي الرياضية بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت الامارات.

يستقبل نادي الشارقة نظيره الجزيرة في قمة مفصلية من العيار الثقيل، ستحدد بشكل كبير ملامح بطل الدوري الاماراتي هذا الموسم.

ويحتل الجزيرة صدارة ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 37 نقطة، وبفارق الأهداف عن الشارقة الذي يمتلك في جعبته نفس عدد النقاط، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيهم “بني ياس” الذي يتواجد في المركز الثالث.

وتعادل الشارقة في الجولة الماضية أمام “الظفرة” بنتيجة (1-1)، ولكن القدر أبى أن ينفرد الجزيرة بالصدارة قبل قمة اليوم ليتعادل هو الآخر أمام “بني ياس”.

ويمتلك الجزيرة أقوى خط هجوم في الدوري الاماراتي حتى الآن بـ44 هدفًا، فيما يعد دفاع الشارقة هو الأصلب في المسابقة حيث أهتزت شباكه 17 مرة.

وألتقى الشارقة والجزيرة في 22 مباراة في الدوري الاماراتي للمحترفين الذي انطلق 2008/2009، كانت الغلبة فيها للعنكبوت بـ13 فوزًا، فيما انتصر الملك في 4 مناسبات فقط، وسيطر التعادل على 5 لقاءات، ولم تشهد تلك المواجهات أي تعادل سلبي، حيث اهتزت الشباك 67 مرة.

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