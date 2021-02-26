مانشستر يونايتد وليفربول: “الفشل مع هالاند يقود إلى يوسف النصيري”

تراجعت حالة التفاؤل في مانشستر يونايتد وليفربول بشأن التعاقد مع المهاجم الدولي النرويجي “إيرلينج هالاند” في سوق الانتقالات الصيفية القادمة بسبب المغالاة المتوقعة من قبل نادي بوروسيا دورتموند بعد تألق اللاعب الكبير في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وتسجيله لـ 8 أهداف، لتتجه الأنظار نحو يوسف النصيري المتألق مع إشبيلية.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن كبار الدوري الإنجليزي خاصة “مانشستر يونايتد وليفربول” خرجا مُبكرًا من سباق التوقيع مع هالاند المطلوب بقوة في ريال مدريد وبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي 2021، وقدما استفسارات واضحة إلى المدير الرياضي لنادي إشبيلية الإسباني “مونشي” عن وضعية مهاجم المنتخب المغربي ونادي اشبيلية الاسباني “يوسف النصيري“، قبل القيام بأي محاولة للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال موقع Hesport المغربي نقلاً عن صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، إن الثنائي الإنجليزي ليفربول ومانشستر يونايتد، طلبا من النادي الأندلسي تحديد السعر المطلوب، للتخلي عن خدمات يوسف النصيري، بغية التقدم بعروض رسمية للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي 2021.

وأضاف التقرير البريطاني “يتطلع مانشستر يونايتد وليفربول إلى ضم المهاجم المغربي، بهدف تقوية خط الهجوم خلال الفترة القادمة، رغم حرص إشبيلية على ربط اللاعب بعقد جديد لحمايته من الأندية التي تتربص به، بعد المستويات الكبيرة التي بات يقدمها هذا الموسم في الدوري الاسباني، ودوري أبطال أوروبا”.

ويقدم يوسف النصيري صاحب الـ 23 عامًا، مستويات كبيرة مع إشبيلية هذا الموسم، إذ سجل حتى الآن 17 هدفاً، توزعت على 13 في الدوري الإسباني “الليجا” وأربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ابن مدينة فاس المغربية، يوسف النصيري، انتقل إلى إشبيلية في الميركاتو الشتوي للموسم الرياضي 2020/2019، قادما من نادي ليجانيس، مقابل مبلغ 20 مليون يورو.

وكان نادي إشبيلية بقيادة المدرب الاسباني جوليان لوبتيجي، سبق ورفض عرضاً مغرياً من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، تبلغ قيمته أكثر من 30 مليون يورو من أجل ضم يوسف النصيري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية 2021.

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