بث مباشر | مشاهدة مباراة المغرب وتونس في كأس أمم أفريقيا للشباب

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “المغرب وتونس” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 26-2-2021 ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب “تحت 20 سنة”، المقامة على الأراضي الموريتانية.

ينقل البث المباشر لمباراة “المغرب وتونس” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”.

وتقام المواجهة على الملعب الرئيسي لنواديبو، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب وتونس، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

تأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب، بعدما احتل المركز الأول في المجموعة الثالثة والتي كانت تضم كل من “غانا، تنزانيا، وغامبيا”، تعادل مع الأول، وانتصر على الثاني والثالث.

في المقابل، صعد منتخب تونس كأفضل ثالث من المجموعة الثانية، والتي كانت تضم كل من “جمهورية أفريقيا الوسطى، ناميبيا، وبوركينا فاسو”، خسر أمام الأول، وتعادل مع الثاني، وانتصر على الثالث.

وتعد مشاركة منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا للشباب هي 11 في تاريخه منذ انطلاقة البطولة في عام 1979، وحقق اللقب مرة واحدة نسخة 1997، بينما لم يحقق منتخب تونس اللقب ولا مرة في مشاركاته الستة الماضية.

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