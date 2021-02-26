أوفر أكتيف ميديا تُدشن ملعبًا للرياضات الالكترونية في تورنتو بتكلفة 500 مليون دولار

كشفت منظمة الرياضات الإلكترونية أوفر أكتيف ميديا “OverActive Media” عن خططها لبناء صالة رياضية إلكترونية وترفيهية جديدة تتسع لنحو 7000 مقعد في معرض “بليس” في مدينة تورنتو الكندية، بقيمة تصل لـ 500 مليون دولار.

سيكون المكان الجديد المقرر الانتهاء منه في عام 2025 بمثابة موطن لامتيازات Call of Duty League من OverActive Media (CDL) و Overwatch League (OWL) و Toronto Ultra و Toronto Defiant.

كما ذُكر، من المتوقع أن تكلف الصالة حوالي 500 مليون دولار أمريكي، حيث ستشمل مكانًا ترفيهيًا على طراز المسرح ومجمع فندقي.

وسيكون المشروع أول مكان رياضي أو ترفيهي جديد يتم بناؤه في تورنتو منذ ملعب BMO، موطن نادي تورونتو اف سي لكرة القدم العالمية، والمشارك فى الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) منذ عام 2007.

وظهرت تقارير المكان المخطط له، والذي سيكون أحد أكبر الساحات المخصصة للرياضات الإلكترونية في أمريكا الشمالية، لأول مرة في يوليو 2020، ويخطط للصالة الرياضية لاستضافة أكثر من 200 حدث سنوي، تشمل بشكل أساسي الموسيقى والحجوزات الترفيهية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم قائمة كاملة بأحداث الرياضات الإلكترونية، ويسعى المنظمون إلى جذب المؤتمرات الكبرى على مستوى المدينة وأحداث الشركات وإطلاق المنتجات مثل هواتف ايفون iPhone – Apple، وغيرها من عروض الجوائز، كي تكون الصالة متعددة الاختصاصات.

رؤية شركة OverActive Media؟

كشفت شركة OverActive Media عن الرؤية الأوسع للصالة، من أجل المساعدة في الارتقاء بمدينة تورنتو وكندا كوجهة مفضلة للرياضات الإلكترونية وصناعة الألعاب العالمية في المستقبل القريب.

وتم تصميم هذا الملعب من قبل شركة التصميم العالمية Populous، التي عملت سابقًا في الاستاد الجديد لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وستاد لندن الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية 2012 والخاص بنادي وست هام يونايتد الإنجليزي حاليًا، بالاضافة إلى ستاد مزرعة ولاية أريزونا كاردينالز.

وقال كريس أوفرهولت – الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوفر أكتيف ميديا- إن اليوم هو خطوة أخرى مهمة في تطوير الشركة بعد إعلان تفاصيل المشروع الجديد في تورنتو، مضيفًا “لقد كان هدفنا دائمًا هو تطوير مكان واستضافة إستراتيجية وبناء منشأة لا يمكن أن تكون فقط موطنًا للمبدعين والمتميزين، ولكن في النهاية تظهر كمركز عالمي لأحداث الرياضات الإلكترونية الكبرى”.

وتابع “نجري بالفعل مناقشات نشطة لجذب بعض أكبر أحداث الرياضات الإلكترونية في العالم. سيعيد هذا المكان تعريف فرص استضافة الفعاليات في تورنتو بكل الطرق.”

وأكمل: “كانت رؤيتنا في هذا المشروع منذ اليوم الأول هي الجمع بين برنامج الحفلات الموسيقية والفعاليات الحية المتميزة والتكنولوجيا الرائدة عالميًا وأفضل الاستضافات في فئتها.”

وختم بقوله “سننشئ تجربة لا مثيل لها لمشجعينا مع كوننا منتجًا منخفض التكلفة لشركائنا في الترفيه والفنانين. تجربة مميزة ومكان لمدينة عالمية المستوى ترسم مستقبلًا جديدًا “.