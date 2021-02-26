ارتفاع أرباح بوما في الربع الأخير من عام 2020، والشركة الألمانية تعلن حالة الطواريء!

عاشت شركة بوما الألمانية لصناعة الملابس والأدوات الرياضية زيادة في أرباح الشركة بنسبة 9.1٪ ما يعادل 1.52 مليار يورو (1.84 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الرابع والأخير من عام 2020، ورغم هذه الانتفاضة وعودة الحياة للشركة في السوق إلا أنها أعلنت حالة الطواريء.

وحذر المدير التنفيذي لشركة بوما من إمكانية استمرار “التأثير السلبي” لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على أرباح الشركة والأداء المالي في النصف الأول من عام 2021 بسبب استمرار غياب الجمهور عن الملاعب الرياضية عمومًا وكرة القدم خصوصًا.

ويُعزى نمو أرباح بوما خلال الربع الأخير من العام الماضي، إلى الأداء القوي الذي قدمته في منطقتي آسيا والمحيط الهاديء، مدفوعًا بشكل خاص في السوق الصيني.

كما شهدت مبيعات بوما (Puma) زيادة بنسبة 9.8٪ عبر أعمالها في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الرغم من إجراءات الإغلاق التي تم تنفيذها في العديد من الدول الأوروبية اعتبارًا من نوفمبر 2020.

وبلغت أرباح بوما التي تتخذ من “هيرتسوجيناوراخ” مقراً لها قبل الفوائد والضرائب للربع الثالث 63.3 مليون يورو (77 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 14.6٪ عن العام السابق.

ويأتي ذلك بعد عودة Puma إلى نمو المبيعات والأرباح في الربع الثالث من عام 2020، بعد أن سجلت، الشركة الأشهر في هيرتسوجيناوراخ بعد اديداس، خسارة فادحة بلغت 95.6 مليون يورو (116.3 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني بسبب تأثير الوباء العالمي.

وتأثرت نتائج الربع الأول لشركة بوما أيضًا بتفشي فيروس كورونا الأولي، والذي شهد تراجع صافي أرباح ماركة الملابس الرياضية، بنسبة 61.6٪ خلال تلك الفترة.

كيف أنهت بوما عام 2020؟

أنهت Puma عام 2020 بمبيعات بلغت 5.23 مليار يورو (6.36 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض قدره 1.4٪ عن عام 2019، وبلغت أرباح الشركة قبل الضرائب 162.3 مليون يورو (197.4 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 417.6 مليون يورو (الولايات المتحدة) 508.1 مليون دولار) للعام السابق، بينما انخفض صافي الأرباح من 262.4 مليون يورو (319.3 مليون دولار أمريكي) إلى 78.9 مليون يورو (95.9 مليون دولار أمريكي).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بوما بيورن غولدن: “كان عام 2020 بالتأكيد أصعب عام مررت به على الإطلاق في عملي مع بوما. لقد وضعنا جائحة كوفيد -19 في مواقف لم نشهدها من قبل”.

وأوضح “نشعر أننا قمنا بالمناورة خلال هذه الأزمة بقدر ما نستطيع من خلال حل المشكلات يومًا بعد يوم دون إعاقة زخم Puma على المدى المتوسط “.

وأتم حديثه “للأسف لا يزال الوباء موجودًا ويؤثر على أعمالنا. نتوقع أن يستمر التأثير السلبي خلال الربع الأول وأجزاء من الربع الثاني، لكننا نتوقع أن نرى تحسنًا في النصف الثاني من العام. أنا مقتنع بأن عام 2021 سيكون عامًا أفضل بالنسبة لنا من عام 2020”.