بث مباشر | شاهد السد والدحيل في نهائي كأس قطر “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف لنهائي كأس قطر بين “السد والدحيل” في أهم مباريات اليوم الجمعة 26-2-2021.

ينقل البث المباشر لمباراة “السد والدحيل” على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق القطري “يوسف سيف”، كما ينقل على قناة الكأس 1، بصوت المعلق العماني “خليل البلوشي”.

وتقام مواجهة السد والدحيل على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، وتنطلق في تمام الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش، 15:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت السعودية وقطر.

تقام بطولة كأس قطر سنويًا بعد نهاية مسابقة الدوري القطري، ويشارك فيها الأندية الأربعة التي تنهي الدوري في المربع الذهبي، وتُلعب من ثلاث مباريات، والتي تبدأ بدور نصف النهائي، حيث يلتقي صاحب المركز الأول مع الرابع، وصاحب المركز الثاني مع الثالث، ويتأهل منهما فريقان إلى المباراة النهائية.

وتأهل الدحيل إلى النهائي على حساب “الغرافة” إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، وتعد مشاركته في كأس قطر هذا الموسم هي السابعة له منذ انطلاقة البطولة في عام 2014.

على الجهة المقابلة، يشارك نادي “السد” في كأس قطر للمرة السابعة في تاريخه بصفته بطل النسخة الماضية من مسابقة الدوري، وتمكن من إقصاء فريق “الريان” في نصف النهائي بعدما فاز عليه بهدفٍ دون رد سجله “سانتي كازورلا” من علامة الجزاء.

وسبق لنادي السد تحقيق لقب كأس قطر مرتين، وكانت الأولى على حساب “الريان” في عام 2017، أما الثانية فكانت في النسخة الأخيرة وجاءت على حساب “الدحيل”، الذي حقق اللقب مرتين ايضًا، أعوام 2015 و2018، على حساب الجيش وعيال الذيب.

..