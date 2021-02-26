خسائر يوفنتوس تفوق الـ137 مليون دولار خلال 6 أشهر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي يوفنتوس عن خسائر بقيمةٍ تفوق مئةً وسبعةً وثلاثين مليون دولار، عن الأشهر الستة الأولى للموسم الكرويّ ألفين وعشرين ألفين وواحد وعشرين.



وذكر بطل الدوري الإيطالي أنّ مجلس الإدارة وافق على التقرير الماليّ مشيراً إلى أنّ الخسائر سببها انخفاض العائدات بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى رواتب اللاعبين والتّعاقدات الجديدة، مشيراً في الوقت ذاتـه إلى ارتفاع أرباح عقود الرّعاية والإعلانات.



وأشار نادي يوفنتوس إلى أنه قد يضطرّ إلى بيع بعض لاعبيه لمجابهة الخسائر، لكنّه أكد أنها لا تثير الشّكوك حول قدرات النادي واستمراريّته والقدرة على الإيفاء بالالتزامات الماليّة من خلال السيولة التي تمّ الحصول عليها من قروض متوسّطة الأجل إضافة إلى تسهيلاتٍ بنكيّة أخرى، دون المساس بالأنشطة التجارية.



وعلى الرّغم من ذلك، يمكن لـ "يوفنتوس" التصرّف في حقوق عقود لاعبيه حسبما ذكر النادي في البيان.