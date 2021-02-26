قمّة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وميلان في ثمن نهائي الدوري الأوروبي

المنامة - ياسر ابراهيم - سحبت اليوم الجمعة قرعة الدور ثمن النهائي من منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت قرعة دور الـ16 من البطولة القارية عن مواجهات قوية أبرزها تلك التي ستجمع مانشستر يونايتد الإنكليزي بميلان الإيطالي.



وسيعود النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي حاليا إلى ملعب "أولد ترافورد" ليواجه فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي، في أبرز مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.



وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان على الصعيد القاري منذ الدور ذاته في دوري أبطال أوروبا موسم 2009-2010 وانتهت المواجهة بفوز الفريق الإنكليزي ذهابا وإيابا 3-2 و4-صفر.



ولعب إبراهيموفيتش موسمين في صفوف الشياطين الحمر وأحرز معه لقب هذه المسابقة بالذات عام 2017 علما أنه غاب عن المباراة النهائية ضد أياكس أمستردام الهولندي (2-صفر) لإصابة خطيرة في ركبته بالإضافة إلى فوزه بكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في العام ذاته.



وكان ميلان عانى الأمرين لبلوغ هذا الدور بتعادله خارج ملعبه مع النجم الأحمر الصربي 2-2 ثم 1-1 على ملعب سان سيرو إيابا ليتأهل بفضل الأهداف المسجلة خارج ملعبه.



في المقابل، حسم مانشستر يونايتد نتيجة مواجهته مع ريال سوسييداد الإسباني ذهابا عندما تفوّق عليه بأربعة أهداف من دون رد في مباراة أقيمت في تورينو، قبل أن يكتفي بالتعادل السلبي معه إيابا على أرضه.



ويدخل توتنهام الإنكليزي مواجهته مع دينامو زغرب الكرواتي مرشحا لتخطيه، لكن يتعين عليه أن يحذر من الأخير الذي أزاح كراسنودار الروسي بفوزه عليه ذهاباً وإياباً (3-2 و1-0).



وسيتجدد اللقاء بين أرسنال الإنكليزي وأولمبياكوس الذي أقصاه من دور الـ 32 الموسم الماضي، عندما خرج النادي اللندني منتصرا في مباراة الذهاب خارج أرضه 1-صفر، قبل أن ينتفض الفريق اليوناني ويطيح به من المسابقة بالفوز عليه إيابا في لندن 2-1 بعد التمديد.



وكان أرسنال عاد إلى ملعب "جيورجيوس كارايسكاكيس" الخاص بأولمبياكوس الخميس لخوض مباراة الإياب "على أرضه" وتخطى بصعوبة عقبة بنفيكا البرتغالي الذي تقدّم عليه 2-1، قبل أن يقلب فريق المدفعجية الطاولة ويخرج فائزا 3-2 أواخر المباراة بعد أن تعادلا ذهابا 1-1 في روما.



وأقيمت المباراتان خارج معقل الفريقين بسبب قيود السفر المفروضة في البلدين على القادمين منهما نتيجة تفشي فيروس كورونا.



وفيما يلي نتائج القرعة كاملة :



أياكس (هولندا) - يونغ بويز (سويسرا)



دينامو كييف (أوكرانيا) - فياريال (إسبانيا)



روما (إيطاليا) - شاختار دانيتسك (أوكرانيا)



أولمبياكوس (اليونان) - أرسنال (إنكلترا)



دينامو زغرب (كرواتيا) - توتنهام (إنكلترا)



مانشستر يونايتد (إنكلترا) - ميلان (إيطاليا)



سلافيا براغ (جمهورية التشيك) - رينجرز (اسكتلندا)



غرناطة (إسبانيا) - مولده (النرويج)



يذكر أنّ مباريات الذهاب ستلعب يوم 11 أذار/مارس المقبل في حين تدور مواجهات الإياب في 18 منه.



المصدر: فرانس برس