الامارات | تقلبات في أجواء الدوري الإماراتي.. وجولة ممتعة للجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات في أجواء الدوري الإماراتي.. وجولة ممتعة للجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشعل الجزيرة صراع المنافسة على لقب دوري الخليج العربي بعدما أزاح عن طريقه الشارقة واعتلى الصدارة بجدارة للمرة الإولى إثر فوزه المستحق بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء القمة ضمن الجولة 18 وقفز الجزيرة برصيده إلى 40 نقطة فيما تجمد رصيد الشارقة عند 37 نقطة مواصلا نزيف النقاط .

وعزز بني ياس حظوظه في المنافسة على الصدارة بعدما حافظ على مركزه الثالث رافعا رصيده إلى 36 نقطة متجاوزا بذلك أحزان خروجه من كأس رئيس الدولة بفوزه على عجمان بهدفين نظيفين فيما بقى عجمان في المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط فقط في دوامة الهبوط.

وقفز النصر إلى المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة بفوزه الكبير على حتا 2-صفر ليدخل بقوة إلى دائرة المنافسة على اللقب فيما ازداد وضع حتا تعقيدا في المركز الأخير برصيد خمس نقاط.

وصعد شباب الأهلي إلى المركز الخامس متقدما خطوة كبيرة بحصده ثلاث نقاط اثر فوزه على خورفكان بصعوبة 4-3 ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس فيما تجمد رصيد خورفكان عند 15 نقطة في المركز الـ 11

وابتعد الزعيم العيناوي عن صراع المنافسة بعد تراجعه من المركز الرابع إلى السادس إثر تجمد رصيده عند 30 تقطة بعدما تلقى خسارة موجعة من الظفرة بهدفين مقابل هدف فيما رفع الأخير رصيده إلى 20 نقطة ليدخل في منطقة الأمان في المركز العاشر، وشهدت المباراة احتساب ثلاث ركلات جزاء منها ركلتي جزاء للظفرة وواحدة للعين.

وخيّب كل من الوصل والوحدة آمال جماهيرهما بعدما حصد كل منهما نقطة واحدة فقط بتعادلهما 2-2 ليرفع كل من الفريقين رصيده إلى 28 نقطة لتستمر بذلك الشراكة بينهما ليحتل الوحدة المركز السابع والوصل الثامن، وأكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البرتغالي روبين فيليبي.

وقفز اتحاد كلباء للمركز التاسع بعد فوز ثمين حققه على الفجيرة بثلاثية نظيفة رافعا رصيده 26 نقطة ليجلس في المنطقة الدافئة في حين زادت هذه الخسارة من معاناة الفجيرة ليظل رصيده 10 نقاط فقط في المركز 12.

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