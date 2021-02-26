شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يرفض التفاوض مع أشرف قاسم «الكلام مع وكيلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض فرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التفاوض مع أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالنادي من أجل تجديد عقده بسبب تأكيد الأخير للاعب على أن طلباته المالية التي اشترطها صعبة ولن يتمكن النادي في ظل الظروف الراهنة توفيرها ومطالبته بتخفيض طلباته بشكل أكبر.

ووفقا لمصدر في الجهاز الفني لنادي الزمالك طلب قاسم من فرجاني ساسي تحديد موعد لعقد جلسة معه لمناقشته في تخفيض طلباته المالية للمرة الثانية إلا أن اللاعب رفض وأبلغ أشرف قاسم أن التفاوض في الأمور المالية الآن أصبح مع وكيله الليبي مهند عون، خصوصا وأنه سبق واستجاب لرغبة الزمالك وخفض المقابل المالي لعقده مع الأبيض.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن فرجاني ساسي موافق تماما على التجديد مع الزمالك واعترف للجميع بانه لديه أكثر من عرض للاحتراف في الإمارات والسعودية وتركيا لكنه متمسك بالزمالك وجمهور الزمالك الذين وصفهم بانهم أصحاب الفضل عليه في الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر: اللجنة الثلاثية التي تدير النادي طلبت أن تتولي هي ملف تجديد فرجاني ساسي والتفاوض معه بعدما فشلت إدارة الكرة في الجلوس مع اللاعب لإقناعه بتخفيض عقده حتى بعد استعانتهم بوزير الشباب والرياضة وإقناعه بالاجتماع مع فرجاني ساسي لمطالبته بالاستمرار وهو ما تم بالفعل لكنه لم يحقق النتائج المنشودة بعدما فشلت إدارة الكرة في الحصول على توقيع اللاعب حتى هذه اللحظة.