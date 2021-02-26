شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام الدوري الممتاز الموسم الجاري: الزمالك أفضل هجوم.. الأهلي لم يهزم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم عدم اكتمال مباريات الدور الأول، لبطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، وخوض بعض الفرق 14 مباراة وأخرى 9 مباريات فقط، وضح استمرار تفوق الزمالك وبقاءه في الصدارة بـ 29 نقطة رغم غيابه عن المشاركات المحلية لظروف خوضة مباريات البطولة الأفريقية.

وخاض الزمالك 12 مباراة احتل بهم المركز الأول بمجموع نقاط بلغ 29 نقطة، فضلا عن تربعه كأفضل خط هجوم سجل 21 هدفا بينما اهتزت شباكة 6 مرات فقط.

ونجح مصر المقاصة في الوصول للوصافة ولو مؤقتا بعد خوضة 14 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر.

بينما يعد الأهلي أقل الفرق خوضا للمباريات حتى الأن بعد خوضه 9 مباريات، احتل بهم المركز الرابع مؤقتا وسجل مهاجموه 19 هدف ودخل مرماه 4 أهداف فقط ويعد أقوى خط دفاع حتى الآن.

وتعد أندية الإسماعيلي ووادي دجلة والبنك الأهلى أقل الفرق تحقيقا للفوز في الدوري الممتاز بعدما حقق كل منهما الفوز في مباراة واحدة، ليحتل الفريقين المركز الأخير وقبل الأخير بالمسابقة والبنك في المركز الخامس عشر.

بينما يحتل الثلاثي المقاولون العرب والإنتاج الحربي ووادي دجلة قائمة أكثر الفرق هزيمة في الدوري الممتاز بعدما خسر كل منهما 8 مباريات منذ انطلاق المسابقة.

ويغرد الأهلى منفردا لكونه الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الدور الممتاز بينما خسر الزمالك وسموحة والمصري مباراة واحدة.

ويتواجد الإنتاج الحربي في قائمة أضعف دفاع بعدما اهتزت شباكه بـ 27 هدف ويأتي المقاولون العرب ثاني أسوأ دفاع بـ 20 هدف.

وتوج سموحة بلقب ملك التعادلات بعد تعادله في 9 مباريات هذا الموسم منفردا عن البنك الأهلى وبيراميدز والمصري بعد تعادلهم في 7 مباريات.