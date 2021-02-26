شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يفوز على الزرقا في عقر داره بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان فوزا غاليا على الزرقا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم بملعب الأهلي بفارسكور، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثانية لدوري الممتاز ب.

وأدار المباراة تحكيميا محمد الشرقاوي كحكم للساحة، وعاونه كلا من هشام هاشم مساعد أول ومحمد عبدالرحمن مساعد ثاني ومحمد القاضي حكما رابعا.

تقدم جمهورية شبين بالهدف الأول في الدقيقة 49 من تسديدة رائعة للاعب أيمن سعد ثم الهدف الثاني في الدقيقة 53 عن طريق أكرم عبدربه من ضربة جزاء واختتم يسري وحيد الأهداف في الدقيقة 91.

الفوز رفع رصيد جمهورية شبين إلى 18 نقطة بالمركز التاسع، بينما تجمد رصيد الزرقا عند 13 نقطه بالمركز الخامس عشر.