شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك يكشف كواليس أزمة تجديد فرجاني ساسي.. «سببها 20 مليون جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترفت اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز بوجود أزمة بالفعل في حسم ملف التجديد للتونسي الدولي فرجاني ساسي، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تضرب القلعة البيضاء حاليا.

وفجر عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده على أن اللجنة تحتاج 20 مليون جنيه نقدا من أجل إقناع فرجاني ساسي بالتجديد.

وقال في تصريحات خاصة لـ«لمصري اليوم»: عايزين نمسك في إيدينا 20 مليون جنيه دفعة واحدة وحاسبونا على تجديد فرجاني ساسي بعدها.

ووجه سالم رسالة لجمهور الزمالك: «لن ندخر جهدا في تجديد فرجاني ساسي كاشفا عن أن اللاعب أرسل للجنة الثلاثية وأبلغهم برغبته وتمسكه بالاستمرار والتجديد مع الزمالك لذلك فنحن نسابق الزمن من أجل حسم هذا الأمر».

وأكد أن المشكلة الحقيقة تكمن في الحجز الإداري على حسابات وأموال نادي الزمالك بسبب التأمينات، مؤكدا أن الأزمة قائمة ولم يتم حلها حتى الآن.

كانت بعض التقارير الصحفية أكدت أن «فرجاني ساسي ينتظر عرضًا تركيًا مغريًا الموسم المقبل بضعف ما سيحصل عليه من الزمالك في حالة التعاقد معه في صفقة انتقال حر دون أن يتحمل النادي التركي أي أعباء مالية لشرائه من الأبيض».

جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع نظيره وادي دجلة في المباراة المقرر لها الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.