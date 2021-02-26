شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يهزم دبا ويقترب من العودة لـ«المحترفين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

قطع الإمارات خطوة جديدة نحو العودة لدوري الخليج العربي بعد فوزه على ضيفه دبا الفجيرة 3-1 الجمعة في الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وسجل للإمارات أليسون (15) وفراس صالح (66) ونيفيس (81)، ولدبا الفجيرة مانويل بوكياريلي (45) وبدر بلال (95)، ليرفع «الصقور» رصيده في المركز الأول إلى 28 نقطة ويبتعد 6 نقاط عن البطائح صاحب المركز الثالث، في حين توقف رصيد دبا الفجيرة عند 19 نقطة.

وتعادل دبا الحصن مع ضيفه البطائح بهدف باسيرو الحسن (6) مقابل هدف حمد محمد (62)، ليرفع البطائح رصيده في المركز الثالث إلى 22 نقطة، مقابل 20 للحصن الرابع.

وتعرضت آمال الحمرية للصعود لضربة قوية بخسارته أمام ضيفه العربي 2-3، وسجل للحمرية عبر فيصل خليل (28 و76)، وللعربي عبدالله الكعبي (6) ولوان مارتينيز (78) وباولو سيلفا (81).

وتراجع الحمرية للمركز السادس وله 18 نقطة، مقابل 16 للعربي الذي لعب مباراة أفضل.

وتختتم الجولة 14 في الخامسة والنصف من مساء السبت بإقامة مباراتين، تجمعان التعاون والذيد، ومسافي ومصفوت.

في ملعب التعاون بشعم يسعى المضيف إلى تحقيق الفوز وتحسين ترتيبه والوصول إلى 17نقطة وتخطي حاجز العشرين نقطة لاحقاً ليكون الموسم الأفضل للفريق بعد عودته من الانسحاب، وبالمقابل فالذيد الأخير يريد استغلال لقاء اليوم لتحقيق أول فوز بعد 10 هزائم وتعادلين.

وبملعب مسافي ( 12 نقطة) سيكون صاحب الأرض ومصفوت (10 نقاط) حريصين على الفوز واستغلال الفرصة لإضافة المزيد من النقاط لرصيدهما.