سعيد الحربي بطل كأس اليمامة للأفراس

سيح السلم: مسعد عبد الوهاب

توج الفارس سعيد أحمد الحربي بطلاً لكأس اليمامة للأفراس لمسافة 120 كيلومتراً، الذي أقيم الجمعة في مدينة دبي الدولية للقدرة بمشاركة 112 فارساً وفارسة من إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة، تنافسوا في ثالث سباقات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي ستختتم فعالياته السبت، بإقامة سباق كأس سمو ولي عهد دبي لمسافة 120 كيلومتراً.

وحسم الحربي المركز الأول بزمن 04:17:55 ساعة،على صهوة الفرس «كورونا» المملوكة لإسطبلات إف 3، بتدرجه صعوداً على مراحل السباق بعدما كان حل سادساً في المرحلة الأولى، ثم تقدم إلى المركز الثالث في المرحلتين الثانية والثالثة، ليواصل صعوده ويعتلي الصدارة في المرحلة الرابعة.

وحلت في المركز الثاني الفارسة الإيرلندية إيمي لويس على صهوة الفرس «تاميادو دورزون» المملوكة لإسطبلات إف 3،وجاء الفارس أحمد صالح الشحي في المركز الثالث على صهوة الفرس «أريزونا» «دو ساو» المملوكة لإسطبلات البوادي.

وحصل الفائزون في سباق كأس اليمامة المخصص للفرسات،على الجوائز المخصصة من نادي دبي للفروسية لأوائل السباق كالآتي: 200 ألف درهم للمركز الأول، و180 ألفاً للثاني،و160 ألفاً للثالث،و50 ألف درهم للمركز الرابع، علاوة على 35 ألف درهم للخامس،ومن المركز السادس حتى المركز السابع عشر 30 ألف درهم.