شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يخسر خدمات هندرسون حتى إبريل المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

تلقى ليفربول الإنجليزي ضربة قوية بعد أن تبين إصابة قائده ولاعب وسطه جوردان هندرسون ضد إيفرتون الأسبوع الماضي ستجبره على الغياب عن الملاعب حتى نيسان/إبريل المقبل، بعد خضوعه لعملية جراحية في أسفل عضلات البطن. وأصدر ليفربول بياناً جاء فيه بأنه «لا توجد فترة زمنية محددة لعودته إلى الملاعب» مشيراً إلى أن اللاعب «سيغيب مبدئياً إلى ما بعد فترة المباريات الدولية أواخر آذار/مارس». واضطر هندرسون إلى عدم اكمال مباراة الديربي التي خسرها فريقه صفر-2 في الدوري المحلي، وسينضم إلى عدد كبير من زملائه المصابين وعلى رأسهم الهولندي فيرجيل فان دايك وجو جوميز والكاميروني جويل ماتيب والبرازيلي فابينيو. وسيغيب هندرسون بالتالي على الأقل عن خمس مباريات لفريقه بينها لقاء القمة ضد تشلسي في الدوري المحلي ومباراة الإياب ضد لايبزيج الألماني في ثمن النهائي ضمن دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ثلاث مباريات لمنتخب بلاده ضد سان مارينو وألبانيا وبولندا ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.