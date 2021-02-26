مدير فيراري يأمل في تحسن وضع الفريق بعد أسوأ موسم منذ 1980

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مارانيلو: أقر مدير فريق فيراري ماتيا بينوتو الجمعة أن الموسم الماضي كان خيبة كبيرة على الصانع الإيطالي في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد و"ندرك أننا بحاجة لتحقيق نتيجة أفضل في 2021".

وكان بينتوتو يتحدث في حفل الإطلاق الافتراضي للفريق، تمهيدا للكشف عن السيارة الجديدة لموسم 2021 الشهر المقبل.

وبعد رحيل بطل العالم السابق الألماني سيباستيان فيتل واستبداله بالإسباني كارلوس ساينز للقيادة الى جانب ابن امارة موناكو شارل لوكلير، يمني بينوتو ومشجعو "سكوديريا" النفس بتحسن وضع الفريق الإيطالي العريق الذي عانى الأمرين في 2020 وأنهى الموسم في المركز السادس خلف فرق مثل رينو وريسينغ بوينت.

وكان 2020 أسوأ موسم لفيراري في بطولة العالم منذ 1980 بعد الاكتفاء بـ131 نقطة مقابل 500 للموسم الذي سبقه، ما دفع بينوتو للإقرار "من المؤكد أن العام الماضي كان خيبة كبيرة، كبيرة جدا".

وتابع "ندرك أنه لا نستطيع تكرار مثل هذه النتيجة السيئة. هذا ما أتوقعه، وبالتالي أعتقد أنها حقا مسألة ذهنية: ذهنية الفريق، ذهنية السائقين. وبصفتي مدير الفريق، لا شك أني مدرك للمسؤولية التي تتحملها كونك جزءا من هذا الفريق".

وأشار الى أن ما "أشعر به... ليس الضغط، بل أشعر بالمسؤولية وكذلك الفخر، وأنا أعلم أنه، كما قلت في البداية، نحتاج ببساطة الى القيام بعمل أفضل، وهذا جزء من مسؤوليتي الأولى".

وأي أمل بتخطي خيبة 2020 مرتبط الى حد كبير بالسيارة الجديدة "أس أف 21" التي ستزود بوحدة طاقة جديدة بالكامل على أن يكشف النقاب عنها في 10 آذار/مارس، أي قبل يومين من جولة التجارب التي ستخوضها فرق البطولة على حلبة البحرين الدولية التي تستضيف أيضا السباق الافتتاحية بحسب الروزنامة المعدلة في 28 منه.

لكن بينوتو بدا حذرا حيال حظوظ الفريق في المنافسة على الانتصارات التي يعود آخرها الى جائزة سنغافورة عام 2019.

وقال "ما أعتقد أنه (سيؤدي الى تعافينا) هو إرادتنا للفوز. أنا لا أقول إننا سنفوز. أعتقد أننا بحاجة لنكون واقعيين. هناك سيارات (مثل مرسيدس المتوجة باللقب العالمي في المواسم السبعة الماضية) كانت قوية جدا العام الماضي، ومع تجميد (تطوير) السيارة جزئيا، ستكون بالتأكيد قوية جدا مجددا في 2021".