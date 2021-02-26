شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراميكا: الأهم لدينا شخصية اللاعب وقدمنا مباراة جيدة أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر هيثم شعبان المدير الفنى لفريق سيراميكا عن رضاه بنتيجة التعادل أمام المصرى البورسعيدى 2 / 2 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة 9 من عمر مسابقة الدوري.

وقال شعبان فى تصريحات لقناة أون سبورت، إن سيراميكا قدم مباراة جيدة أمام المصري البورسعيدى، مؤكدا أن أرضية الملعب لم تخدم لاعبيه، موضحا أنه فى بداية اللقاء سيطر المصرى على مجريات الأمور ولكن فريقه استطاع العودة.

وأضاف المدير الفنى لفريق سيراميكا، "أهم شيء لدينا شخصية اللاعب القادرة على تقدير المباراة بشكل جيد، وعدم الاهتزاز حال تلقيهم هدفا، بل السعى والاجتهاد والقتال بروح وحماس حتى آخر دقيقة فى المباراة".

وحسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى وسيراميكا، والتى جمعت الفريقين اليوم الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

جاءت جميع أهداف المباراة فى الشوط الأول، تقدم المصرى مبكرا عن طريق عمر كمال من ضربة جزاء فى الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا فى الدقيقة العاشرة، وتقدم المصرى مرة أخرى عن طريق أوستن أوموتو فى الدقيقة 27 بتسديدة قوية، قبل أن يتعادل من جديد أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء احتسبها نور الدين حكم اللقاء وأكدها الفار فى الدقيقة 37 من زمن المباراة.

يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 22 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز فى 5 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف ومازالت لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 14هدفا.