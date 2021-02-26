شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى خامس جولات نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم، الجمعة، مواجهات قوية على صعيد الجولة الخامسة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من القناة على بتروجت 3/2 والزمالك على الترسانة 3/0 والأهلى على سبورتنج 3/0 وطلائع الجيش على الداخلية 3/0 والطيران على الاتحاد السكندرى 3/2.

فيما تم تحديد يوم 10 مارس المقبل موعدًا لمباراة الترسانة مع الأهلى المؤجلة من الجولة الرابعة بدورى الطائرة بسبب تواجد مدرب الترسانة هانى عبد الحميد مع منتخب الشباب، لتولى القيادة الفنية فى البطولة الأفريقية التى أقيمت وقتها باستاد القاهرة.

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إلزام الأندية باتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى.

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا بضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.