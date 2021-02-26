شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة المالية تمنع انتقال فرجاني ساسى للدوري التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلل مسئولو نادى الزمالك من فرص انتقال التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، للدوري التركي، بعد تلقي مهند عون وكيل أعماله اتصالات من مسئولي نادي إسطنبول باشاك شهير التركي، أبدى خلالها مسئولو الأخير الاهتمام بالتعاقد مع لاعب وسط منتخب تونس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح مصدر مسئولو بالزمالك أن النادي التركي لن يستطيع سداد راتب ساسي، خاصة أن الأندية التركية معروفة بضعف عقود لاعبيها، بخلاف احتلال فريق نادى إسطنبول باشاك شهير المركز الـ 18 بجدول ترتيب الدوري التركي وهو أحد المراكز التى تقود للهبوط لدوري القسم الثاني فى الموسم الجديد، وليس هذا طموح فرجاني ساسي فى وجهته المقبلة، حال رحيله عن الزمالك.

وينتهى عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويسعى النادي الأبيض لتجديد التعاقد من خلال التفاوض مع اللاعب والاتفاق على قيمة عقده الجديد قبل التوقيع رسميا.

ووضع فرجاني ساسي نادي الزمالك في مقدمة أولوياته بالموسم الجديد، حيث يتمسك اللاعب بالاستمرار مع النادي في ظل تألقه الملفت مع الفريق والعلاقة القوية التي تربطه بالجماهير ومسئولي النادي لكن حتى الآن لم يصل الطرفان لاتفاق نهائي بخصوص بنود العقد الجديد.

وتسبب مصطفي محمد مهاجم الزمالك المعار لصفوف جالاتا سراي في حاجة جدل داخل الشارع الزملكاوي، بعد نشره صور برفقة فرجاني ساسي في تركيا أثناء زيارة الأخير له دون الكشف عن أي تفاصيل أخري.

صور فرجانى ساسى مع مصطفى محمد كانت أثارت علامات الاستفهام، خاصة وإن اللاعب لم يُفصح عن تلك الزيارة لمسئولى القلعة البيضاء حينها، وتفاجئ الزمالك بتلك الزيارة بعدما انتشرت صورة للاعبان عبر وسائل التواصل الإجتماعى، قبل أن يكشف مصطفى محمد الستار عن تلك الزيارة بنشره عدة صور منها.

فرجانى ساسى الذى أصبح معشوق الجماهير الزملكاوية، دفعهم حبهم للاعب للتفكير في إطلاق مبادرة بشراء قميصه من أجل المساهمة في توفير المقابل المادى الضخم والذى طلبه من أجل البقاء في الزمالك، ويصل لـ 2.5 مليون دولار، ورغم تلك الحملة الجماهيرية التي قدرها البعض وانتقدها البعض الآخر، إلا أن ساسى ظل ملتزم الصمت ولم يعلق بأى كلمة على تلك المبادرة أو يعبر عن مدى تقديره للجماهير البيضاء التي ترغب بشدة في بقائه.