شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الجولة الـ15 من دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة الـ15 لدوري الكرة النسائية عن فوز الأميرية على الجونة 3-0، ووادي دجلة على الترام 5 / 0 ، وفوز المحلة على دلفي 0/3، كما فاز فريق البنك الأهلي على المعادي 2 / 1، كما خسر مركز شباب المرج من الهرم 4/0 و فوز فريق برجاية على كفر سعد 2/0.

وقرر مجلس إدارة نادى الترام، تقديم شكوى إلى الاتحادين الدولى والإفريقى لكرة القدم " كاف وفيفا"، ضد اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، بعدما قررت أحقية 6 لاعبات بالفريق فى فسخ العقد مع الترام بداعى عدم الحصول على مستحقاتهن المتأخرة، رغم قرار نفس اللجنة السابق بعدم أحقيتهن فى المستحقات بداعى أنهن هواة ولسن محترفات.

وقال إسلام على نائب رئيس نادى الترام إن ناديه يجهز شكوى ضد اللجنة التى تدير الجبلاية، بعدما قامت بفتح "السيستم" الخاص بناديه وتعديل موقف اللاعبات وكتابة عبارة "استغناء حر" ، رغم أن إدارة نادى الترام لم تقرر الاستغناء عن اللاعبات.

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مد فترة القيد الشتوى لأندية الكرة النسائية حتى 28 فبراير الجارى بدلا من 31 يناير الماضى، كما تم إبلاغ الأندية مطلع الموسم الجارى. وقال إسلام على نائب رئيس مجلس إدارة نادى الترام إن اللجنة التى تدير الجبلاية قررت المد لحين انتهاء الشكوى المنظورة من قبل ناديه ضد 6 لاعبات بداعى عدم حصولهن على مستحقاتهن المتأخرة، حيث صدر القرار بأحقية اللاعبات فى فسخ العقد وأصبحن من حقن الانتقال لأى ناد آخر.