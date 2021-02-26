شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل لائحة الفريق المالية وعد مجلس إدارة الأهلى للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهّد مجلس إدارة النادى الأهلى، بتعديل لائحة الفريق المالية خلال الفترة المقبلة بالشكل الذى يساعد على تحقيق الانتصارات المحلية والقارية، وحتى يحافظ الفريق على مسيرة البطولات التى حققها الفترة الماضية.

وأكد المجلس للاعبى الأهلى خلال جلسة خاصة أمس الخميس، فى حضور الجهاز الفنى ولجنة التخطيط، إن الفترة المقبلة تشهد ارتباطات مُتتالية للأهلى محلياً وأفريقياً ولابد أن تكون هناك حوافز جديدة من أجل مواصلة الانتصارات.

وأكد المجلس، أن اللائحة المالية التى سيتم تعديلها ستشهد أيضاً تغليظ العقوبات ضد أى تهاون أو تقصير فى حق الفريق، وطالب المجلس لاعبى الفريق بأهمية التركيز فى الفترة المقبلة التى سيخوض خلالها الأهلى مباريات قوية فى الدورى ودورى أبطال أفريقيا.

وجاءت الجلسة بعد خسارة الأهلى من سيمبا الثلاثاء الماضى فى دورى أبطال أفريقيااً.

وحقق الاهلى لقب دورى أبطال أفريقيا ثم حصد المارد الأحمر برونزية مونديال الأندية بقطر قبل أن يخسر الفريق من سيمبا الثلاثاء الماضى بتنزانيا بهدف نظيف فى الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدور المجموعات لدور أبطال أفريقيا.