شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: "مسمعناش عن صالح جمعة بعد رحيله عن الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد عماد متعب، مهاجم الأهلى الأسبق، أداء صالح جمعة صانع ألعاب فريق سيراميكا موضحا أنه تحدث كثيرا عن اللاعب وسانده من أجل العودة إلى مستواه ولكن اللاعب يرفض الاستماع إلى النصائح.

وقال متعب فى تحليله مباراة سيراميكا والمصري البورسعيدى على قناة أون تايم سبورتس، "إحنا اللى بنحلم مش صالح، وإحنا اللى بنتمى مش هو، والكارثة اللى يكون هو نفسه مش عايز ومش حاسس، ومسمعناش حاجة عنه بعد ما مشي من الأهلى".

وأشاد متعب بأحمد ياسر ريان مؤكدا أنه لاعب جيد ويملك إرادة قوية، على الرغم من خروجه على سبيل الإعارة إلى الجونة ومن بعدها العودة إلى النادى الأهلى ثم الرحيل مرة أخرى إلى فريق سيراميكا ولكن اللاعب يصر على بذل الجهد والتألق.

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى وسيراميكا، والتى جمعت الفريقين اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت جميع أهداف المباراة فى الشوط الأول، تقدم المصري مبكرا عن طريق عمر كمال من ضربة جزاء فى الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا فى الدقيقة العاشرة، وتقدم المصرى مرة أخرى عن طريق أوستن أوموتو فى الدقيقة 27 بتسديدة قوية، قبل أن يتعادل من جديد أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء احتسبها نور الدين حكم اللقاء وأكدها الفار فى الدقيقة 37 من زمن المباراة.

بهذه يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 22 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز في 5 وتعادل في 7 مواجهات وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف ومازالت لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 14هدفا.