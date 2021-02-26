شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي الأكثر مشاركة ورمضان الأعلى فاعلية.. أرقام رباعى الأهلي فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أرقام رباعى الأهلي السابق المنضمين إلى بيراميدز في بداية الموسم الجارى، بين التألق والتراجع، فبعضهم تأقلم سريعاً مع أجواء فريقه الجديد، وبعضهم لم يحصل على الفرصة الكاملة للظهور والبعض الآخر لم يتأقلم بعد على وضعه الجديد بعد مغادرة القلعة الحمراء، وظهر تركيز واضح على مستوى رمضان صبحي وشريف إكرامى خاصة من جماهير النادي الأهلي.

وأظهرت أرقام شريف إكرامي استقبال شباكه 14 هدفاً خلال مشاركته مع بيراميدز فى 17 مباراة متنوعة فى بطولتى الدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية، فى الوقت الذى حافظ فيه إكرامى على نظافة شباكه فى 8 لقاءات، إلا أن الأمر المميز لحارس الأهلي السابق، هو أنه يشارك بصفة أساسية مع الفريق منذ الانضمام في بداية الموسم الجاري.

أما أحمد الشيخ، فكان آخر الراحلين عن الأهلي والمنضمين إلى بيراميدز، حيث رحل عن القلعة الحمراء لأسباب فنية لجهاز بيتسو موسيماني، وقبل غلق باب القيد بلحظات نجح فريق بيراميدز فى قيد اللاعب، ليشارك مع الفريق السماوى فى 5 مباريات ويسجل خلالها هدفاً وحيداً.

فيما حصد رمضان صبحي نصيب الأسد من الانتقادات الجماهيرية من قبل جماهير الأهلي، التى كانت ترى فى اللاعب مستقبل الهجوم الأحمر لما يمتلكه من مستويات فنية ومهارة عالية، وخلال الموسم الجاري شارك رمضان صبحي فى 15 مباراة في الدوري والكونفدرالية مع بيراميدز، سجل خلالها 6 أهداف مع الفريق السماوي.

يبدو أن أحمد فتحي هو أقل اللاعبين حظًا حتى الآن، حيث تعرض اللاعب لإصابة أبعدته فترة طويلة عن المشاركة مع بيراميدز، قبل أن يعود فى مواجهة الجونة أمس، الخميس، وشارك أحمد فتحي فى 10 مباريات مع بيراميدز لم يسجل أى أهداف خلالها.