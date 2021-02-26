شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم طلائع الجيش فى سابع جولات المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى حسين زكى، على طلائع الجيش بنتيجة 29 /25 فى سابع جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020/2021.

ونجح الزمالك فى الفوز على هليوبوليس فى الجولة السادسة التى أقيمت أمس، الخميس، على نفس الصالة بنتيجة36/ 26، ورفع رصيده إلى النقطة 21 بجدول ترتيب الدورى .

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن تأجيل الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة بدورى المحترفين للموسم الحالى المقرر لهما يومى 1، 2 أبريل المقبلين إلى يومى 15 و16 من نفس الشهر، وذلك لاستكمال نهائيات موسم كورونا .

يأتى ذلك فى ظل إعلان استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1و 2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم، وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من ـ الاهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

وكان اتحاد اليد قد حدد موعدا للنهائيات وسط الموسم الحالى، إلا أنه تم تأجيله مجددا؛ بسبب استضافة مصر لبطولة العالم خلال شهر يناير الماضى.