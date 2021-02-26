الامارات | صورة وتعليق يثيران الجدل حول إبراهيموفيش.. "من يكون؟!"

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة وتعليق يثيران الجدل حول إبراهيموفيش.. "من يكون؟!" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيش على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة وتعليق مثيران للجدل كعادة لاعب فريق ميلان الإيطالي الذي يعتبره عدد كبير من الجماهير مغروراً فيما يراها "إبرا" ثقة بالنفس.

وألصق إبراهيموفيتش صورته التي يظهر بها متباهياً بعبارة : "لو لم أكن أنا أيقونة فمن يكون؟".

وعلى الرغم من بلوغه 39 عاماً إلا أن ابراهيموفيتش ما يزال يخطف الأضواء في الملاعب مع ميلان إذ يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 14 هدفاً بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس المتصدر بـ (18 هدفا)، والبلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان (17 هدفاً) .

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