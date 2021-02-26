الامارات | بالفيديو.. خطأ دفاعي فادح من "الدرجة الأولى"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. خطأ دفاعي فادح من "الدرجة الأولى" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفاد فريق الإمارات من خطأ دفاعي فادح خلال مباراته مع دبا الفجيرة في الجولة 14 لدوري الدرجة الأولى الإماراتي، ساعده على الفوز 3-2، وتعزيز صدارته للمسابقة برصيد 28 نقطة ليقترب كثيرا من الصعود للعب في الموسم المقبل بدوري الخليج العربي، بينما تراجع دبا الفجيرة الى المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

واستغل مهاجم فريق الامارات، البرازيلي أليسون داموتا الخطأ الذي ارتكبه المدافع ناشد عبدالقادر بإعادة الكرة لحارس مرمى فريقه محمد سالم وأودع الكرة في الشباك بالدقيقة 14، قبل أن يعزز فراس صالح تقدم "الصقور" (66)، والبرازيلي ليذيري سيلفا (81)، بينما سجل لدبا الفجيرة الايطالي مانويل بوكياريلي (45)، وبدر بلال (90+5).

وفي مباراة ثانية، تعادل دبا الحصن مع ضيفه البطائح 1-1 وسجل لدبا الحصن المقيم الغاني الباسيرو الحسن في الدقيقة السادسة، بينما سجل للبطائح حمد محمد في الدقيقة 63، وتمكن حارس مرمى البطائح منصور غلوم البلوشي التصدي لأكثر من كرة خطرة أسهمت بالتعادل ليحافظ البطائح على المركز الثالث برصيد 22 نقطة بينما صعد دبا الحصن للمركز الرابع برصيد 20 نقطة.

وفاز العربي على مضيفه الحمرية بثلاثة اهداف مقابل هدفين ليصبح رصيد العربي 16 نقطة في المركز السابع بينما الحمرية سادسا برصيد 18 نقطة.

ونجح لاعب المنتخب الوطني الأسبق فيصل خليل من تسجيل هدفي فريقه الحمرية في الدقيقتين(28، 76)، بينما سجل لصالح العربي عبد الله الكعبي في الدقيقة 7، والبرازيلي لوان مارتينيس في الدقيقة 78، ومواطنه باولو سيلفا 81.

وتختتم الجولة يوم غد باقامة مباراتي تحصيل حاصل يلعب فيها عند الساعة الخامسة والنصف مساءا التعاون مع الذيد ويلتقي مسافي مع مصفوت.

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