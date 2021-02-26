الامارات | 5 تبديلات تنقذ النصر أمام حتا آخر 5 دقائق

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تبديلات تنقذ النصر أمام حتا آخر 5 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت التبديلات التي أجراها المدرب الأرجنتيني رامون دياز فريقه خلال مواجهة حتا، اليوم الجمعة، في الجولة 18 من دوري الخليج العربي لكرة القدم وقادت "العميد" للفوز بهدفين دون مقابل، ورفعت رصيده إلى 33 نقطة، بينما تجمد رصيد حتا عند خمس نقاط.

وراهن دياز على لاعبين شباب دفع بهم في الشوط الثاني ليكسر عناد لاعبي فريق حتا الذي خسر للمباراة الثانية على التوالي والثالثة في الدور الثاني في آخر خمس دقائق في المباراة مما يؤكد عدم تركيز اللاعبين في نهاية الشوط الثاني.

ودفع دياز باللاعبين الشباب جاسم يعقوب، راشد عمر، محمد إبراهيم، والبرازيلي طارق نوفايس (اللاعب المقيم) إضافة إلى يعقوب البلوشي، ليصل النصر إلى مرمى حتا في آخر خمس دقائق من الشوط الثاني، بفضل نشاط اللاعب ريان مينديز، حيث نجح اللاعب في اقتحام دفاع حتا في الدقيقة 85 ويصنع هدف النصر الأول لجاسم يعقوب، بينما أحرز مينديز، هدف فريقه الثاني من تسديدة في المرمى بالدقيقة 94.

واستحوذ النصر على الكرة بنسبة 65٪، وبدا واضحاً تأثره بغياب اللاعب تيغالي، المهاجم الوحيد في قائمة الفريق، ليدفع دياز، باللاعب حبيب الفردان في مركز المهاجم، وينتظر النصر حتى الدقائق الأخيرة، ليقتحم قواعد حتا الدفاعية ويحرز هدفي الفوز في المباراة.

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