الامارات | بالصور.. الحكم يحيى الملا نجم مباراة بني ياس على عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الحكم يحيى الملا نجم مباراة بني ياس على عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز بني ياس بهدفين دون مقابل على ضيفه عجمان في الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم على استاد الشامخة، في مباراة كان فيها حكم المباراة يحيى الملا نجماً بعد إدارته للمواجهة باحترافية، وكان قريب جداً من الاكتفاء بقراراته دون اللجوء لتقنية الفيديو، لكنه استخدمها في الدقيقة الأخيرة ليتأكد من قرار ركلة الجزاء التي احتسبها لمصلحة أصحاب الأرض، وجاء «الفار» ليؤكد صحة وجود المخالفة.

وسجل مهاجم «السماوي» أحمد أبو ناموس الهدف الأول في الدقيقة 23 بعد أن حول الضربة الركنية برأسه لتستقر في الزاوية البعيدة للحارس علي الحوسني، بينما سجل المهاجم البرازيلي، جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 90+4 من ركلة جزاء.

وأثبت بني ياس بفوزه على عجمان قدرته على العودة السريعة لطريق الانتصارات الذي جاء بعد أيام قليلة من الخروج المرير من نصف نهائي كأس رئيس الدولة عقب الخسارة من شباب الأهلي بهدف نظيف التي لايزال صداها يتردد بسبب الجدل حول أداء حكم اللقاء.

ومنح الفوز فريق بني ياس دفعة كبيرة لمساعيه في الفوز باللقب، وذلك بعد أن رفع رصيده إلى 36 نقطة محافظاً على المركز الثالث، بينما تجمدت نقاط الضيوف عند تسع نقاط في المركز قبل الأخير.

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