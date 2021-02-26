الامارات | مدرب برشلونة ينزف دماً.. وينهي المؤتمر الصحافي مبكراً

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة ينزف دماً.. وينهي المؤتمر الصحافي مبكراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم، وبينها صحيفة "سبورت" المقربة من نادي برشلونة أن القلق تسرب إلى أنصار الكاتالوني، بعد مشاهدتهم مدرب الفريق، الهولندي رونالد كومان، وهو ينزف دماً خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده اليوم للحديث عن مباراة إشبيلية غدا في الدوري الإسباني، حيث اضطر لإنهاء المؤتمر مبكراً.

وطمأنت الصحيفة جمهور الفريق الذي تناقل الخبر على "التواصل الاجتماعي"، وقالت إن الأمر يتعلق بدواء لسيولة الدم يأخذه المدرب، وأنه لا شيء يدعو للقلق على صحته.

ويعيش كومان تحت ضغط كبير، بسبب قربه من وداع دوري الأبطال على يد باريس سان جرمان، بعد الخسارة ذهابا على أرضه 1-4، بجانب تضاؤل فرصه في "الليغا"، وكذلك في مسابقة كأس الملك، حيث خسر لقاء الذهاب 2-0 أمام إشبيلية.

وكان كومان قد تحدث في المؤتمر عن أن الفريق يستطيع قلب الامور لصالحه، وقال إن ليونيل ميسي في وضع جيد، ويحتاج إلى مساعدة أكثر من زملائه، بينما قال إن الضغوط ليست على برشلونة فقط، بل على كل الفرق الاخرى في الدوري الإسباني.

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