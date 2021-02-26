الامارات | عاجل.. العنبري لن يقود الشارقة في قمة الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. العنبري لن يقود الشارقة في قمة الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت وعكة صحية طارئة تعرض لها مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري في غيابه عن قيادة الفريق في مباراة القمة المرتقبة أمام الجزيرة اليوم ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي، وذلك قبل ساعات من بدء المباراة عند الساعة 20:15 مساء بتوقيت الإمارات.

وقال نادي الشارقة في تغريدة على حسابه الرسمية عبر" توتير": "مدربنا الوطني الخلوق عبد العزيز العنبري سيغيب عن قيادة الملك في مواجهة اليوم أمام الجزيرة بعد تعرضه لظرف صحي".

وتعد مباراة اليوم من أهم المباريات بالنسبة للشارقة المتصدر بفارق المواجهات المباشرة عن الجزيرة، إذ تحدد نتيجتها مسار لقب البطولة.

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