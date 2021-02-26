الامارات | وعدها باستعادة المشي.. اعتقال طبيب احتال على رياضية روسية بالملايين

شكرا لقرائتكم خبر عن وعدها باستعادة المشي.. اعتقال طبيب احتال على رياضية روسية بالملايين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتقلت السلطات الإسبانية طبيباً، الجمعة، بتهمة الاحتيال على بطلة التزلج الروسية ماريا تشاداييفا بـ 29 مليون روبل روسي (388 ألف دولار)، بداعي تأهيلها من الإصابة وإعادتها للقدرة على المشي بعدما كانت قد أصيبت بكسر في العمود الفقري أثناء التدريب على التزلج المتقاطع في الأولمبياد الشتوي "سوتشي 2014" خضعت حينها لعمليتين جراحيتين.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن الدكتور يفغيني بلوم (69 عاماَ) المدير العام لمعهد البحث العلمي لإعادة التأهيل البدني وتقنيات إعادة التأهيل الجديدة، استفاد من حالة ما بعد الصدمة للاعبة البالغة 31 عاماً، وأقنعها بتوقيع عقد لتقديم خدمات إعادة التأهيل بقيمة تزيد عن 29 مليون روبل روسي.

وخضعت تشاداييفا للعلاج في عيادة الدكتور بلوم في إسبانيا من 2014 حتى 2016، ولكن وعود الطبيب كانت واهية خصوصاً أن رحلة العلاج طالت دون أن تستعيد المتزلجة الروسية قدرتها على المشي لاستحالة استعادة وظائف النخاع الشوكي.

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