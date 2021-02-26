شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الزغبي ومحمد طاهر زيادة يحققان ذهبية وفضية ببطولة إسبانيا للفروسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فرسان منتخب مصر تحقيق الإنجازات في البطولات الدولية المشاركين بها خلال الفترة الحالية، وحقق كريم الزغبي ومحمد طاهر زيادة المركزين الأول والثاني في بطولة الفروسية 4 stars بإسبانيا.
وحقق كريم الزغبي المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حقق محمد طاهر زيادة المركز الثاني والميدالية الفضية بعد منافسة شرسة مع فرسان أوروبا المميزين والمصنفين دوليا، حيث تعتبر بطولة «sun shine 4 stars» بإسبانيا من أهم بطولات الفروسية في العالم وتقام على سبع جولات يتم خلالها تحديد بطل لكل جولة.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب بمستوى فرسان مصر والنتائج التي تتحقق خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن النتائج الحالية نتيجة خطة تم وضعها منذ سنوات من أجل تحسن وتطوير نتائج الفروسية المصرية وتجهيز فرسان مصر لخوض البطولات الدولية والمنافسة عليها والفترة الحالية نجني ثمار ما تم خلال الفترة الماضية وهناك مزيد من الإنجازات التي نتطلع لها في الفترة القادمة.
وتأتي انتصارات منتخب الفروسية في البطولات الدولية ضمن الاستعدادات لخوض نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.
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