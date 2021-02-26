كريم الزغبي ومحمد طاهر زيادة يحققان ذهبية وفضية ببطولة إسبانيا للفروسية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فرسان منتخب مصر تحقيق الإنجازات في البطولات الدولية المشاركين بها خلال الفترة الحالية، وحقق كريم الزغبي ومحمد طاهر زيادة المركزين الأول والثاني في بطولة الفروسية 4 stars بإسبانيا.

وحقق كريم الزغبي المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حقق محمد طاهر زيادة المركز الثاني والميدالية الفضية بعد منافسة شرسة مع فرسان أوروبا المميزين والمصنفين دوليا، حيث تعتبر بطولة «sun shine 4 stars» بإسبانيا من أهم بطولات الفروسية في العالم وتقام على سبع جولات يتم خلالها تحديد بطل لكل جولة.

وأشاد مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب بمستوى فرسان مصر والنتائج التي تتحقق خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن النتائج الحالية نتيجة خطة تم وضعها منذ سنوات من أجل تحسن وتطوير نتائج الفروسية المصرية وتجهيز فرسان مصر لخوض البطولات الدولية والمنافسة عليها والفترة الحالية نجني ثمار ما تم خلال الفترة الماضية وهناك مزيد من الإنجازات التي نتطلع لها في الفترة القادمة.

وتأتي انتصارات منتخب الفروسية في البطولات الدولية ضمن الاستعدادات لخوض نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.