شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر: فرطنا في الفوز على سيراميكا ونسعى لتصحيح الأخطاء أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال على ماهر، المدير الفني للفريق الكروي الأول للمصري البورسعيدي، إن فريقه فرط في فوز كان في متناول يديه أمام فريق سيراميكا كليوباترا.

وتعادل المصري مع سيراميكا كيلوبترا بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، والمؤجلة بينهما من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأضاف ماهر أن لاعبيه سيطروا على المباراة من بدايتها لنهايتها وكان لهم الغلبة والسيطرة على مجريات الأمور، وكان بمقدورهم الفوز بالنقاط الثلاث لولا عدم محالفة التوفيق لهم في العديد من الفرص التي سنحت لهم خلال المواجهة.

وشدد ماهر على أنه ولاعبيه سيغلقون ملف مباراة سيراميكا وسيبدأون في التفكير في مواجهة بيراميدز المقبلة، وكيفية تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.