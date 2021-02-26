شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يعتلي صدارة هدافي الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتلى أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الكروى الأول بنادي سيراميكا كليوباترا صدارة هدافي الدورى الممتاز لكرة القدم، عقب تسجيله هدفين في مرمى المصري البورسعيدي في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والتى انتهت بالتعادل 2-2.

وتساوى أحمد ياسر ريان مع يوسف أوباما مهاجم الزمالك برصيد 7 أهداف لتشتعل المنافسة بينهما خلال الجولات المقبلة.

وكان يوسف أوباما قد اعتلى صدارة هدافي الدوري الممتاز عدة أسابيع ونافسه الثلاثي حسام حسن مهاجم سموحة وأحمد سمير جناح طلائع الجيش وشميلس بيكلى مهاجم المقاصة.

وتشهد المنافسة على لقب هداف الدوري الممتاز هذا الموسم منافسة شرسة بعد دخول أحمد ياسر ريان صراع المنافسة ومن المتوقع أن تزيد المنافسة سخونة بعد دخول رمضان صبحي وشريف دابو ورزاق سيسيه الصراع نظرا لوجود فارق هدفين فقط لكل منهم بعدما نجحوا في تسجيل 5 أهداف حتى الآن.