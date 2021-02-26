شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يتعادل مع المصري في مباراة مثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الكروى الاول بنادي سيراميكا كليوباترا مع المصري البورسعيدي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة لبطولة الدورى الممتاز.

تقدم عمر كمال للمصري البورسعيدي من ضربة جزاء قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا في الدقيقة العاشرة، وعاد المصري للتقدم عن طريق اوستن اموتو في الدقيقة 29 قبل أن يكرر أحمد ياسر التعادل من ضربة جزاء.

جاءت أحداث المباراة قمة في الإثارة والحماس والندية بين لاعبي الفريقين، خصوصا في الشوط الأول الذي شهد الأهداف الأربعة، بعدما سعى كل فريق لهز الشباك مبكرا وهو ما نجح من خلاله المصري قبل أن يتعادل سيراميكا مرتين.

وفى الشوط الثاني تحفظ كل فريق في أدائه، خصوصا المصري البورسعيدي الذي اختفى تماما عن المشهد الهجومي، بينما استمرت محاولات سيراميكا البعيدة عن الخطورة الحقيقية على مرمى المصري عن طريق ميدو جابر ومحمد إبراهيم وصالح جمعة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد المصري إلى 22 نقطة احتل بها المركز الثالث، فيما رفع سيراميكا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس متساويا مع الأهلى الذي تنقصه 4 مباريات عن المنافسين.